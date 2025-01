Venezia, ufficiale: Altare si trasferisce alla Sampdoria

Il Venezia FC, in una nota, comunica di aver raggiunto l'accordo con UC Sampdoria per la cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 25/26, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, del difensore classe 1998 Giorgio Altare. Giunto in laguna nella stagione 2023/24, Altare ha totalizzato 47 presenze con 4 gol e 3 assist fra Serie B e Serie A con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie nella stagione 2023/24.