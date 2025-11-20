Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Venezia, si pensa al ritorno di Johnsen

20 Nov 2025 - 15:21
© Getty Images

© Getty Images

La stagione in Serie A di Johnsen con la Cremonese sta andando decisamente peggio della prima esperienza nella massima serie avuta con il Venezia qualche anno fa. Le soluzioni offensive a disposizione di Davide Nicola sono molte e hanno fatto scivolare Johnsen indietro nelle gerarchie, permettendogli di collezionare solo 133 minuti in campo. L'ipotesi che potrebbe prendere piede è quella di un inaspettato ritorno in laguna: il contratto del giocatore scade nel 2027, ma la dirigenza veneziana starebbe fiutando l'operazione, visto che un suo reinserimento in rosa potrebbe lanciare ulteriormente la squadra di Stroppa nella corsa alla Serie A.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:40
Corvino: "Tiago Gabriel non piace solo alla Juve"
15:21
Venezia, si pensa al ritorno di Johnsen
14:15
Gardi su Icardi: "Ha rifiutato una proposta di 120 milioni di euro"
13:11
Muller annuncia: "Resto in MLS anche il prossimo anno"
12:13
Galatasaray, l'agente Gardi su Lookman: "Se continuerò a lavorare col club..."