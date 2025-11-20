Venezia, si pensa al ritorno di Johnsen

La stagione in Serie A di Johnsen con la Cremonese sta andando decisamente peggio della prima esperienza nella massima serie avuta con il Venezia qualche anno fa. Le soluzioni offensive a disposizione di Davide Nicola sono molte e hanno fatto scivolare Johnsen indietro nelle gerarchie, permettendogli di collezionare solo 133 minuti in campo. L'ipotesi che potrebbe prendere piede è quella di un inaspettato ritorno in laguna: il contratto del giocatore scade nel 2027, ma la dirigenza veneziana starebbe fiutando l'operazione, visto che un suo reinserimento in rosa potrebbe lanciare ulteriormente la squadra di Stroppa nella corsa alla Serie A.