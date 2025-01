Venezia, rinforzo in difesa: ufficiale la firma di Candé

Rinforzo per il Venezia di Eusebio Di Francesco. Ad annunciarlo lo stesso club lagunare in un comunicato: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Fali Candé, proveniente dall'FC Metz, con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto - si legge -. Nato in Guinea-Bissau e cresciuto calcisticamente in Portogallo, Fali Candé, 26 anni, ha indossato tra le altre, le maglie del Porto Under 19 e del Benfica B. Nel 2018 si è trasferito al Portimonense, con cui ha collezionato complessivamente 79 presenze tra la squadra Under 23 e la Prima Squadra, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. Nel gennaio 2022 si è unito all’FC Metz, squadra con cui ha disputato 85 partite, totalizzando 1 gol e 5 assist. Sul palcoscenico internazionale, Candé vanta 25 presenze con la nazionale del Guinea-Bissau".