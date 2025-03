Van Dijk fa il misterioso sul rinnovo col Liverpool: "A fine anno..."

Virgil Van Dijk non vuole sbilanciarsi su quale sarà il suo futuro. In scadenza di contratto con il Liverpool, dopo la finale di Coppa di Lega persa con il Newcastle ha espresso i dubbi sulla sua permanenza: "L'ho detto tante volte, al momento non ci sono novità. Non è una cosa buona o cattiva. Per me la mia piena attenzione e il mio impegno sono sulle ultime nove partite della stagione. Sono sicuro che prima della fine della stagione ci saranno novità. Finché sono pienamente impegnato e ho la mia piena attenzione sul compito che mi aspetta, e amo il club, questa è la cosa principale. Questo è ciò che sono".