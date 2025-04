Arrivano novità sul futuro di Virgil Van Dijk, in scadenza a giugno con il Liverpool. A fornirle è lo stesso difensore olandese: "Ci sono dei passi avanti sul rinnovo - ha ammesso il centrale -. Sono discussioni interne, io amo il club e i tifosi". Un buon segno per i Reds destinati a perdere in estate un altro titolarissimo come Alexander-Arnold.