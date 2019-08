Il tecnico del PSV, Marc Van Bommel ha spiegato la scelta di tenere Lozano in panchina nella prima partita di campionato: "Ho scelto altri giocatori perché mi davano maggiori garanzie per cercare di vincere la partita. Non sto dicendo che Lozano non sia bravo ma c’erano altri calciatori che preferivo avere in campo. Non per questo è stato già ceduto: semplicemente, non avevo bisogno di lui”.