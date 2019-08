Ernesto Valverde parla di Neymar e Coutinho dopo la vittoria sul Napoli: "L'ultima volta che abbiamo giocato a Miami dopo la partita ho dovuto rispondere a tante domande su Neymar - ha detto il tecnico del Barcellona -, e anche questa volta è così. Non sappiamo cosa succederà e poi non mi piace parlare di calciatori che giocano in altre squadre. Il Real su Neymar? Un giorno si scrive una cosa, il giorno dopo un'altra. Coutinho è un nostro giocatore che ci ha aiutato molto e speriamo che continuerà a farlo, non dobbiamo pensare diversamente".