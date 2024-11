VALBUENA COMMENTA IL PASSAGGIO DI RABIOT AL MARSIGLIA: "NON L'AVREI MAI FATTO"

Adrien Rabiot ha deciso di ripartire dalla Francia dopo aver detto addio alla Juventus. Il calciatore transalpino si è trasferito all'Olympique Marsiglia nonostante il passato al Paris Saint Germain, una mossa che non è piaciuta al suo connazionale Mathieu Valbuena che all'emittente Fre ha commentato così: "Non ho mai voluto andare a Parigi, perché per me il PSG è sempre stato la rivale più grande, sul piano sportivo ed extrasportivo. C'era anche una rivalità con il Lione ma quando ero lì non odiavamo il Marsiglia, anche se ci furono delle polemiche da parte di Aulas. Col PSG è sempre stato così, c'è sempre stato odio. Penso comunque che Adrien Rabiot abbia personalità e che sia stato un buon affare per l'OM".