Hannibal Mejbri è ad un passo dal Manchester United. Il giovane calciatore di 16 anni arriva dal Monaco, ma il prezzo pagato farà sicuramente discutere: i Red Devils, come riportato da Marca, hanno un accordo con la società francese sulla base di 10 milioni di euro. Inoltre il centrocampista franco-tunisino non ha ancora esordito in prima squadra.