UNITED, AMORIM: "NON PRENDERÒ NESSUNO DELLO SPORTING A GENNAIO"

Alla vigilia del match contro il Braga, ultima sfida sulla panchina dello Sporting Lisbona, Rúben Amorim ha parlato così in conferenza stampa: "Conosco il fenomeno del calcio, soprattutto in Inghilterra, e so come le cose possano cambiare. Posso parlare di Arteta, di Postecoglou, di come sono andate bene le cose, di come sono andate male. Quello che determinerà tutto sarà il modo in cui andrà la prima partita, con una vittoria o meno. Poi vedremo". Poi sul mercato e la possibilità di fare shopping dallo Sporting: "A gennaio non ne ingaggerò nessuno, questo l'ho già detto. In estate non lo so. Primo punto: resistere fino all'estate (ride, ndr). I giocatori dello Sporting sono giocatori molto bravi. Non lo so. Vedremo".