UFFICIALE: EDEN HAZARD AL REAL MADRID

07/06/2019

Adesso è ufficiale: Eden Hazard è un giocatore del Real Madrid. Lo ha comunicato il club di Florentino Perez con una nota pubblicata sul sito dei merengues in cui si legge: "Il Real Madrid e il Chelsea si sono accordati per l'acquisto del giocatore Eden Hazard. Il giocatore resterà vincolato al club per le prossime cinque stagioni fino al 30 giugno 2024. Eden Hazard sarà presentato come nuovo giocatore del Real Madrid giovedì 13 giugno allo stadio Santiago Bernabeu dopo aver superato le visite mediche".