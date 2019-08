Dopo averci pensato e riflettuto a lungo, Dani Alves ha scelto la sua nuova squadra: il terzino brasiliano è tornato in patria, dove vestirà la maglia del San Paolo. La società verdeoro ha dato l'annuncio ufficiale spiegando che l'ex Barcellona ha firmato un contratto valido per tre anni, fino al dicembre 2022. Il presidente Carlos Augusto de Barros ha espresso tutta la sua gioia per questo importante acquisto al sito ufficiale del club. "Dani Alves è la personificazione di ciò che vogliamo per il San Paolo. Uno dei giocatori più importanti a livello mondiale, riconosciuto per la sua immensa professionalità, per la sua forte determinazione e il suo desiderio incessante di titoli e vittorie. Inoltre è socialmente impegnato e appassionato per il nostro Paese. Il San Paolo deve vincere a tutti i costi. Ho detto a Dani che un giorno avrebbe giocato qui, nella squadra che ama. Oggi posso dire con orgoglio che ho mantenuto la promessa".