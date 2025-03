Dopo il colpo Solet, l'Udinese studia un altro affare a parametro zero. I friulani, secondo quanto riportato da Africafoot, starebbero monitorando Gora Diouf, difensore classe 2003 del Sion. Il centrale 22enne ha un contratto in scadenza tra un anno e i bianconeri fiutano l'affare. L'Udinese non sarebbe però l'unica squadra sul giocatore: anche Monaco, Hoffenheim e Basilea si sarebbero interessate al senegalese.