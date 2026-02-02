Udinese, ufficiale Mlacic: piaceva anche all'Inter

L'Udinese, tramite il proprio sito internet, ha ufficializzato l'acquisto di Branimir Mlacic, che era finito anche nel mirino dell'Inter: "È un concentrato di talento, forza fisica e intelligenza calcistica il nuovo rinforzo della difesa bianconera. Branimir Mlacic è un nuovo calciatore dell'Udinese. Arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Nato il 12 marzo 2007, Branimir Mlacic é uno dei migliori prospetti del panorama europeo nel ruolo di difensore centrale ma ha già dimostrato di essere pronto nel calcio di primo livello come dimostrano le 15 presenze in campionato e le tre in Conference League collezionate con l'Hajduk nella prima parte di questa stagione. Gare nelle quali ha dimostrato tutto il suo talento tanto da finire nei radar dei club di alto livello di tutta Europa. Vanta diverse partite con la Nazionale Under 18, due presenze con la Croazia Under 19 ed ha già fatto, a soli 18 anni, l'esordio in Under 21 lo scorso novembre. Mlacic ora è pronto ad iniziare l'avventura in bianconero ed a togliersi grandi soddisfazioni con la nostra maglia. Benvenuto Branimir!"