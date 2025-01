Ore concitate in casa Udinese dove si lavora per trovare un difensore dopo l'infortunio di Isaak Touré. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il club friulano starebbe puntando forte su Valentin Gomez, classe 2003 attualmente in forza al Velez Sarsfield. Su di lui vi sarebbero anche Lazio e Bologna, ma i bianconeri sono in vantaggio.