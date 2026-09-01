Parma, Balogh va al Westerlo

Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al KVC Westerlo le prestazioni sportive del difensore Botond Balogh. Arrivato a Parma nel 2019, Botond ha compiuto un importante percorso di crescita in maglia gialloblu, passando dal Settore Giovanile alla Prima Squadra e conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2023/24. Il Club saluta e ringrazia Botond per il percorso condiviso e per l'impegno dimostrato durante gli anni trascorsi a Parma, augurandogli il meglio per questa nuova esperienza della sua carriera.