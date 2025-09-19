Logo SportMediaset
Udinese, Runjaic: "Kristensen al Milan? Presto per pensare al mercato"

19 Set 2025 - 20:48
Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, nel corso della conferenza alla vigilia della sfida con il Milan ha parlato anche di mercato. Al tecnico dei friulani è stato chiesto del futuro di Thomas Kristensen, in netta crescita nelle ultime settimane, tanto da venire accostato proprio ai rossoneri: "Il ragazzo è giovane, è al suo terzo anno qui, non sono state due annate facili per lui quelle scorse, ma ha maturato una certa esperienza, è cresciuto, è maturato, grazie al suo lavoro. È riuscito anche ad imparare dagli errori, si allena in maniera diligente, in tutte le partite a cui partecipa continua nel percorso di maturazione, penso che il miglioramento sia evidente per tutti. Dovrà confermarsi anche contro il Milan, adesso è migliorato, è stabile e per un difensore centrale è importante. Ha fatto un lavoro straordinario ed è un pilastro della nostra difesa, sono ottimista che continuerà a migliorare. Se in futuro giocherà a Milano, Torino, Sassuolo o PSG non posso saperlo e non è tempo di pensare al mercato, però è normale che i giovani crescano e poi possano fare un salto in avanti attraverso le prestazioni mostrate con l'Udinese.

21:52
Venezia, il retroscena: a gennaio rifiutata un'offerta del Milan per Nicolussi Caviglia
20:48
Udinese, Runjaic: "Kristensen al Milan? Presto per pensare al mercato"
19:35
Lione, Lacazette esalta il "sacrificio" di Mikautadze: "Via per salvare il club"
18:12
Il Fondo Usa Apollo verso l'acquisto dell'Atletico Madrid
17:16
Wolves, Strand Larsen vicino al rinnovo