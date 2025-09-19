Udinese, Runjaic: "Kristensen al Milan? Presto per pensare al mercato"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, nel corso della conferenza alla vigilia della sfida con il Milan ha parlato anche di mercato. Al tecnico dei friulani è stato chiesto del futuro di Thomas Kristensen, in netta crescita nelle ultime settimane, tanto da venire accostato proprio ai rossoneri: "Il ragazzo è giovane, è al suo terzo anno qui, non sono state due annate facili per lui quelle scorse, ma ha maturato una certa esperienza, è cresciuto, è maturato, grazie al suo lavoro. È riuscito anche ad imparare dagli errori, si allena in maniera diligente, in tutte le partite a cui partecipa continua nel percorso di maturazione, penso che il miglioramento sia evidente per tutti. Dovrà confermarsi anche contro il Milan, adesso è migliorato, è stabile e per un difensore centrale è importante. Ha fatto un lavoro straordinario ed è un pilastro della nostra difesa, sono ottimista che continuerà a migliorare. Se in futuro giocherà a Milano, Torino, Sassuolo o PSG non posso saperlo e non è tempo di pensare al mercato, però è normale che i giovani crescano e poi possano fare un salto in avanti attraverso le prestazioni mostrate con l'Udinese.