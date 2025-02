Udinese, Nani: "Tante richieste per Lucca e Payero, ma abbiamo sempre detto no"

Gianluca Nani sa bene che per consentire all'Udinese di raggiungere una salvezza tranquilla, è necessario tutelare i propri talenti. Il group technical director dei bianconeri ha parlato delle varie proposte raccolte nel mercato di gennaio in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com: "Il mercato di gennaio è estremamente difficile. I calciatori forti non te li danno altrimenti costano tanto. Per Lucca e Payero abbiamo ricevuto tante chiamate, non lo nego. Non mi preoccupo quando chiamano, ma quando non succede. Normale che i giocatori forti siano richiesti e noi abbiamo ricevuto diversi sondaggi. Vendere a gennaio i pezzi forti però è complicato e tenerli vuol dire già fare un discreto mercato. È stato difficile resistere? No. Ci hanno chiesto anche Bijol e Kristensen. Ma avevamo chiaro cosa volevamo fare".