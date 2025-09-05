Udinese, in stand by il rinnovo di Solet

Se fino a qualche settimana fa il rinnovo di Oumar Solet con l'Udinese era a un passo, ora la situazione sembrerebbe ben diversa. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero Veneto, i friulani avrebbero deciso di congelare momentaneamente la trattativa per il prolungamento oltre al 2027. Sul difensore avrebbero messo gli occhi le due milanesi, vista anche l'ottima prestazione proprio contro l'Inter alla seconda giornata di campionato. Le valutazioni, però, sono legate anche agli esiti delle indagini giudiziarie in corso, con il giocatore coinvolto in un’inchiesta per presunta violenza sessuale, un elemento che richiede cautela. Per il rinnovo, dunque, si dovrebbe iniziare a riparlarne in primavera.