Udinese, il dt Nani: "Lucca? Cederlo non è una priorità, ma..."

Intervenuto in conferenza stampa, Gianluca Nani, dt dell'Udinese, ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca, seguito da Juventus, Roma e non solo: "Lo hanno cercato, in questo momento non prendiamo in considerazione offerte. Ma il mio lavoro mi impone di ascoltare tutti". Poi, sempre in conferenza stampa, ha aggiunto: "La Roma non ci ha ancora cercato ma mi sorprenderebbe che una grande squadra non lo facesse. È seguito anche da club di Premier League. Cederlo subito non è una priorità".