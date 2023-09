Udinese, fatta per il ritorno di Pereyra

Dopo un'estate da svincolato e le voci di un possibile trasferimento all'Inter o alla Samp (ma anche a Santos e Besiktas), Roberto Pereyra ha sciolto le riserve e deciso che vestirà la maglia dell'Udinese anche nella stagione da poco cominciata. El Tucu ha accettato la nuova proposta del club friulano, che per farlo tornare in bianconero ha messo sul piatto un'offerta da oltre un milione di euro d'ingaggio. Tra domenica e lunedì è prevista la firma sul nuovo contratto (fino al 2024 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione) dopo il mancato rinnovo e lo svincolo dello scorso 30 giugno, poi il centrocampista argentino si metterà a disposizione di Sottil.