Tutti pazzi per Raspadori, ma lui vede solo azzurro: priorità alla permanenza a Napoli

Uno dei protagonisti degli ultimi due storici scudetti del Napoli è sicuramente Jack Raspadori. L'attaccante azzurro, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo un'annata che l'ha consacrato sarebbe corteggiatissimo da 2/3 squadre in Italia e alcune anche all'estero. L'ex Sassuolo però non avrebbe fretta di lasciare Napoli: in attesa di capire come si completerà il reparto, si parla molto di Nunez e Lucca, Raspadori non ha intenzione di andare via. Nel caso se ne riparlerà più avanti ma, ad oggi, sono poche le possibilità di vederlo lontano da Castel Volturno.