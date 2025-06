Giroud torna in Europa? L’ex Milan piace al Lille per il dopo David

Olivier Giroud può tornare in Europa un anno dopo il suo trasferimento in MLS. La stagione con la maglia del Los Angeles FC non è stata straordinaria per l’ex Milan, così come il Mondiale per Club chiuso con zero gol in tre presenze per il francese. Giroud starebbe spingendo per tornare in Europa, più precisamente in Francia dove l’attaccante classe 1986 non gioca da tredici anni. Dopo le avventure con Arsenal, Chelsea, Milan e Los Angeles, Olivier Giroud può tornare in Ligue 1 con la maglia del Lille. Il club transalpino è alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Jonathan David che partirà a parametro zero ed è un grande obiettivo di mercato della Juventus.