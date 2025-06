Venezia: ufficiale il divorzio con Di Francesco

Il Venezia ed Eusebio Di Francesco hanno definito consensualmente oggi la risoluzione del rapporto di lavoro. Lo rende noto la società che ringrazia Di Francesco "per la dedizione, la professionalità e l'impegno dimostrati durante tutta l' esperienza in arancioneroverde, durante la quale ha ottenuto la stima e l'affetto dell'intero ambiente lagunare". Per Di Francesco ora c'è la destinazione Lecce. "Venezia è stata per me non solo una tappa professionale - è la dichiarazione dell'ex allenatore lagunare - ma soprattutto un'esperienza intensa, autentica, che porterò sempre con me. Desidero ringraziare di cuore la proprietà, il direttore Antonelli ed i dirigenti del Venezia per la fiducia e il supporto costante. Un grazie sincero va anche a tutte le persone che ogni giorno, con dedizione e passione, contribuiscono al lavoro del club: dipendenti, collaboratori, staff. Il vostro impegno fa la differenza. Ai tifosi, il mio abbraccio più caloroso. Ho scelto di intraprendere un nuovo percorso. Ma lascio Venezia con la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di importante, e con tanti ricordi che porterò nel cuore", conclude.