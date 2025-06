Dalla Spagna: l'Atletico piomba su Ruggeri, trattativa avanzata con l'Atalanta

L'Atletico Madrid piomba su Matteo Ruggeri. Secondo quanto riportato dallo spagnolo 'Marca' versione online, il giocatore dell'Atalanta classe 2002 è finito nella lista dei nomi per rinforzare il settore sinistro di difesa e nelle ultime ore avrebbe superato Robertson del Liverpool e Digne dell'Aston Villa. Emissari dei Colchoneros lo hanno visionato durante le gare degli azzurrini agli Europei Under 21. La trattativa tra Atletico, che apprezza la versatilità del giocatore, impiegato anche a centrocampo, e Atalanta - ha un contratto fino al 2028 - sarebbe in fase avanzata.