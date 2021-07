Tutti pazzi per Kaio Jorge: il Milan ci pensa, la Juve ci prova

UOMO MERCATO

Il contratto con il Santos scade tra pochi mesi e il diciannovenne brasiliano è nel mirino di rossoneri e bianconeri

E' solo l'ultimo gioiello del super prolifico settore giovanile del Santos. Kaio Jorge, a soli 19 anni, è già considerato il nuovo Neymar, viste le caratteristiche tecniche simili a quelle del fantasista della Seleçao e del Psg. Il suo contratto con l'ex club di Pelé scade il prossimo 31 dicembre. C'è quindi la volontà di venderlo prima per non perderlo a parametro zero. Milan e Juventus sono i club italiani fortemente interessati al suo acquisto.

I rossoneri si sono mossi per primi ma vogliono ancora aspettare per capire se il posto di trequartista verrà occupato da un nuovo arrivo extracomunitario. In questo caso sarà impossibile tesserarne un altro. La trattativa si è arenata anche per le differenze di valutazione del giocatore, con il Santos che vuole 10 milioni e i rossoneri non disposti a superare i 6.

Si è mossa con decisione anche la Juventus, che ha già sondato il terreno con il club brasiliano e, in questo momento, sembra in pole position nella corsa al gioiellino. C'è sempre da limare la differenza tra domanda e offerta, visto che anche i bianconeri non vogliono superare i 5/6 milioni di euro.