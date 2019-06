TOTTI: "STAMANI OFFERTA DA UN CLUB ITALIANO"

17/06/2019

"In due anni non ho mai ricevuto una telefonata né di Pallotta né di Baldini. Che devo pensare? Che sono benvoluto". Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. "Adesso valuterò il mio futuro. Ho avuto offerte già da Fifa e Figc, stamattina invece me ne è arrivata una da un club italiano. Non posso dire quale, ma posso dire che ora sono pronto a valutare tutto per il mio futuro".