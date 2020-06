Totti pesca in casa Inter: il primo colpo è Bonavita

Per Simone Bonavita si prospetta un futuro in Serie A. Il centrocampista classe 2004 ha stregato Francesco Totti che l'ha preso nella sua "scuderia". Il giovane dell'Inter, che gioca nell'Under 16 di Bonacina, è infatti il primo colpo della sua agenzia di scouting. L'ex numero 10 della Roma, infatti, ha iniziato da poco la sua nuova avventura di procuratore con la volontà di puntare molto sui giovani per farli crescere e arrivare in Serie A.