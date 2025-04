Totti incorona Nico Paz: "Tornerà a Madrid e diventerà uno dei migliori"

Talento riconosce talento. Francesco Totti è stato uno dei migliori calciatori italiani della storia e oggi, terminata la carriera in campo, scova gioiellini da far crescere sotto l'ala protettiva della sua agenzia di procura. E così l'ex 10 giallorosso in un'intervista rilasciata a italian football Tv ha incoronato Nico Paz, uno dei talenti più scintillanti del panorama europeo: "Mi piace. È un giocatore creativo e di estro. Credo che tornerà a Madrid e diventerà uno dei migliori giocatori al mondo".