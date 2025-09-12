Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Tottenham, per gennaio nel mirino c'è Gallagher

12 Set 2025 - 14:16
© Getty Images

© Getty Images

In casa Tottenham si inizia a pianificare la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, nel mirino degli Spurs sarebbe finito Conor Gallagher. Il centrocampista dell'Atletico Madrid era già stato oggetto di interesse del Manchester United durante l'estate anche se poi la trattativa non si concretizzò mai. Ora il Tottenham sembra realmente intenzionato ad affondare il colpo, vedendo in Gallagher l'obiettivo numero uno per rinforzare la squadra in mezzo al campo. Nelle prime tre giornate di Liga, l'inglese è stato utilizzato solo per 85 minuti. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:47
Cremonese, la rivelazione del ds: "Vardy? Sua moglie è stata decisiva"
14:16
Tottenham, per gennaio nel mirino c'è Gallagher
13:00
Milan, il contratto di Rabiot: stipendio ridotto rispetto a Marsiglia ma più premi
11:54
Il Liverpool pensa al doppio colpo, si valutano Guehi e Olise
11:07
Bologna, si studia il rinnovo di Orsolini