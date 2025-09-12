Tottenham, per gennaio nel mirino c'è Gallagher

In casa Tottenham si inizia a pianificare la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, nel mirino degli Spurs sarebbe finito Conor Gallagher. Il centrocampista dell'Atletico Madrid era già stato oggetto di interesse del Manchester United durante l'estate anche se poi la trattativa non si concretizzò mai. Ora il Tottenham sembra realmente intenzionato ad affondare il colpo, vedendo in Gallagher l'obiettivo numero uno per rinforzare la squadra in mezzo al campo. Nelle prime tre giornate di Liga, l'inglese è stato utilizzato solo per 85 minuti.