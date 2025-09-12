Cremonese, la rivelazione del ds: "Vardy? Sua moglie è stata decisiva"

In un'intervista rilasciata a Fanpage, il direttore sportivo della Cremonese rivela alcuni retroscena della trattativa che ha portato Jamie Vardy in Serie A. Queste le parole di Simone Giacchetta: "Sua moglie ha avuto un peso decisivo in questa operazione. Ha appoggiato questa scelta e ha sostenuto questa opportunità. Cremona non è Roma o Milano, è una città tranquilla, che però ha una qualità della vita alta, ed è vicina sia a Milano che al Lago di Garda. Jamie ha mostrato subito grande umiltà e penso possa essere un modello per i compagni di squadra più giovani".