Milan, il contratto di Rabiot: stipendio ridotto rispetto a Marsiglia ma più premi

Tanti (e anche cospicui) i premi presenti nell'accordo: Rabiot andrebbe a guadagnare un bonus in caso di vittoria della Coppa Italia o della Supercoppa Italiana, e uno ancora più importante in caso di vittoria del campionato. Il fatto che il calciatore abbia accettato di legare i suoi premi economici alla vittoria di trofei conferma la fiducia di Rabiot nel progetto Milan e nel raggiungimento di obiettivi importanti.