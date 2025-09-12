Milan, il contratto di Rabiot: stipendio ridotto rispetto a Marsiglia ma più premi

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato i dettagli del contratto di Adrien Rabiot con i rossoneri: secondo quanto riporta il quotidiano, Rabiot avrebbe accettato di ridursi lo stipendio (in Francia percepiva 5 milioni a stagione) pur di tornare in Serie A, sotto la guida di Allegri. Va detto, allo stesso tempo, che il contratto con il Marsiglia aveva valore annuale, mentre quello firmato con il Milan lo legherà ai rossoneri per tre anni.
Tanti (e anche cospicui) i premi presenti nell'accordo: Rabiot andrebbe a guadagnare un bonus in caso di vittoria della Coppa Italia o della Supercoppa Italiana, e uno ancora più importante in caso di vittoria del campionato. Il fatto che il calciatore abbia accettato di legare i suoi premi economici alla vittoria di trofei conferma la fiducia di Rabiot nel progetto Milan e nel raggiungimento di obiettivi importanti.
