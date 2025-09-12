Lecce, il ds Trinchera: "Per Stulic trattativa complessa"

L'attaccante ex Sporting Charleroi, invece, si è espresso così: "In Nazionale ho parlato con Jovic e Vlahovic per farmi dare dei consigli. Vlahovic mi ha parlato tanto di Corvino. Voglio seguire il loro esempio e i tanti gol che hanno fatto in Serie A. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi. Sono una punta centrale, un tipico numero 9”.