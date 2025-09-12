Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lecce, il ds Trinchera: "Per Stulic trattativa complessa"

12 Set 2025 - 16:20

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo del Lecce ha rivelato alcuni dettagli della trattativa che ha portato Nikola Stulic in giallorosso. Queste le parole di Stefano Trinchera: "È stata un'operazione complessa perché non poteva concretizzarsi fino alla cessione di Krstovic. Non potevamo permetterci il lusso di tenere tre attaccanti di questa caratura. Ringraziamo Stulic perché, nonostante gli interessi di altre squadre, ci ha subito dato la priorità". 

L'attaccante ex Sporting Charleroi, invece, si è espresso così: "In Nazionale ho parlato con Jovic e Vlahovic per farmi dare dei consigli. Vlahovic mi ha parlato tanto di Corvino. Voglio seguire il loro esempio e i tanti gol che hanno fatto in Serie A. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi. Sono una punta centrale, un tipico numero 9”.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:20
Crystal Palace, per Guéhi c'è anche il Chelsea
17:00
Catanzaro: rinnovano Iemmello, Pigliacelli e Petriccione
16:20
Lecce, il ds Trinchera: "Per Stulic trattativa complessa"
16:13
Il Chelsea non si ferma più: preso anche Emegha dello Strasburgo per il 2026
15:47
Cremonese, la rivelazione del ds: "Vardy? Sua moglie è stata decisiva"