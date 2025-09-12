Lecce, il ds Trinchera: "Per Stulic trattativa complessa"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo del Lecce ha rivelato alcuni dettagli della trattativa che ha portato Nikola Stulic in giallorosso. Queste le parole di Stefano Trinchera: "È stata un'operazione complessa perché non poteva concretizzarsi fino alla cessione di Krstovic. Non potevamo permetterci il lusso di tenere tre attaccanti di questa caratura. Ringraziamo Stulic perché, nonostante gli interessi di altre squadre, ci ha subito dato la priorità".
L'attaccante ex Sporting Charleroi, invece, si è espresso così: "In Nazionale ho parlato con Jovic e Vlahovic per farmi dare dei consigli. Vlahovic mi ha parlato tanto di Corvino. Voglio seguire il loro esempio e i tanti gol che hanno fatto in Serie A. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi. Sono una punta centrale, un tipico numero 9”.
