Tottenham: il presidente Daniel Levy gioca la carta Kane per convincere Conte

LA MOSSA GIUSTA

Il presidente degli Spurs pronto a trattenere l'attaccante, e dire no ai milioni del City, per avere l'ex tecnico dell'Inter

Herry Kane per convincere Antonio Conte. Ii presidente del Tottenham Daniel Levy ha giocato la sua ultima carta, probabilmente quella vincente, per ottenere il sì dell'ex tecnico dell'Inter e riportarlo così in Inghilterra: avrebbe infatti dato la sua assicurazione sulla permanenza agli Spurs dell'attaccante tentato dalla corte sfrenata del City di Guardiola. Per i tabloid inglesi ci sarebbe a questo punto un'intesa di massima tra il club londinese e Conte e - annunciano - già nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma sul contratto.

Sempre secondo la stampa inglese, Conte, che attualmente sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia, sarebbe così pronto a salire sul primo aereo per raggiungere Londra per definire gli ultimi dettagli della trattativa. Anche l'arrivo Fabio Paratici viene dato per certo dai media inglesi: l'ormai ex dirigente della Juventus ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

In realtà la situazione non è così chiaramente definita. Di certo Conte è attratto dall'ipotesi di tornare a Londra e cimentarsi con una nuova grande sfida e il fatto che Levy sia pronto a rinunciare ai milioni del City e a far di tutto per trattenere Kane è un "forte" incentivo. Molti particolari, però, restano da sistemare: ingaggio, durata del contratto, staff e, Kane a parte, mercato. Insomma, le basi ci sono, i tempi potrebbero però non essere così tanto rapidi come scrivono Oltremanica.