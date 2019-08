Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham e attenderà la prossima estate per scegliere la sua nuova squadra. Come riporta il 'Daily Mirror' gli Spurs hanno presentato una proposta di rinnovo al centrocampista, in scadenza di contratto nel giugno 2020, di oltre 11 milioni di euro a stagione, ma il danese non pare intenzionato ad accettarla, spinto dalla voglia di iniziare una nuova avventura con un altro top club europeo. Sullo sfondo c'è il Real Madrid.