Tottenham, addio a Kulusevski in caso di mancata Champions? Italia possibile destinazione

Dejan Kulusevski è considerato da Ange Postecoglu come uno dei giocatori più importanti del Tottenham, tuttavia i problemi fisici che lo stanno rallentando e la stagione complicata degli Spurs potrebbe portare a un suo addio. Il calciatore svedese sarebbe fra le pedine sacrificabili in caso di mancata qualificazione alla Champions League spingendo così Kulusevski a valutare un ritorno in Italia come riportato da Calciomercato.com. Gli estimatori non mancano con Fabio Paratici che potrebbe approdare al Milan come DS e puntar su di lui come nuovo acquisto. Lo stesso vale a dire per Giovanni Manna che potrebbe condurlo al Napoli.