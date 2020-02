TORO, A RISCHIO LA PANCHINA DI MAZZARRI

La brutta sconfitta di Lecce mette a serio rischio la panchina di Walter Mazzarri, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan e dal durissimo 0-7 casalingo contro l'Atalanta. Il presidente Cairo deciderà nelle prossime ore il da farsi, ma l'esonero non è affatto da scartare tra le possibilità. In pole eventualmente per la panchina granata ci sarebbe Moreno Longo, ex tecnico della Primavera del Torino.