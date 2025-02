Gli acquisti sono stati condivisi, la società ha lavorato bene. Abbiamo preso giocatori di valore e di mentalità, che hanno vinto e sanno come fare uno scalino in più. Per questo mi ha dato fastidio quando leggo che sono irritato. Se devo dire come sono, dico che sono concentrato e determinato". Così Paolo Vanoli, tecnico del Torino, in conferenza stampa.