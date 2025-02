Il Torino continua a seguire Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito allo Spezia. Con i liguri, in Serie B, ha già siglato 13 gol: il 19enne è un pallino del ds Davide Vagnati. Il discorso con i nerazzurri è destinato a entrare nel vivo in estate, con Ausilio che è interessato al gioiello dei piemontesi Samuele Ricci.