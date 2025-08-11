Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Torino, si valuta Oristanio in alternativa a Elmas per l'attacco

11 Ago 2025 - 17:21
© IPA

© IPA

Il Torino vorrebbe riportare Eljif Elmas, tuttavia il Lipsia non scende sotto i 15 milioni di euro. Motivo per cui i granata si starebbero guardando intorno come riportato da Calciomercato.com tenendo d'occhio Gaetano Oristanio del Venezia. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

Calciomercato live

Calciomercato live

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:17
Cremonese, in settimana le visite mediche per Bondo
17:44
Cremonese, fatta per Terracciano dal Milan: formula e cifre
17:21
Torino, si valuta Oristanio in alternativa a Elmas per l'attacco
17:09
Ora è ufficiale: Raspadori è un giocatore dell'Atletico Madrid
16:10
Parma, rimane calda la pista verso Giovanni Reyna