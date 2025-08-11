Torino, si valuta Oristanio in alternativa a Elmas per l'attacco

Il Torino vorrebbe riportare Eljif Elmas, tuttavia il Lipsia non scende sotto i 15 milioni di euro. Motivo per cui i granata si starebbero guardando intorno come riportato da Calciomercato.com tenendo d'occhio Gaetano Oristanio del Venezia.
