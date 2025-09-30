Torino, riflessioni su Baroni: i possibili sostituti

Dopo la sconfitta a Parma nel posticipo della quinta giornata, la posizione di Baroni sembra sempre più in bilico: il Torino è attualmente al quindicesimo posto in classifica con 4 punti raccolti nelle prime 5. Pesano le sconfitte nette contro Inter e Atalanta e il passo falso di ieri a Parma. In casa granata saranno ore di riflessione: in caso di esonero di Baroni, se la squadra non cambierà marcia, il preferito della dirigenza potrebbe essere Raffele Palladino, senza squadra dopo l'ultima esperienza alla Fiorentina. Non si esclude il ritorno di Vanoli.