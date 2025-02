Ufficiale, il difensore Cristiano Biraghi lascia la Fiorentina in cui era il capitano e diventa un nuovo giocatore del Torino. Di seguito il comunicato dell'acquisto di Biraghi per il Torino, rilasciato dai granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi".