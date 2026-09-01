Torino, Petrachi: "Pescheremo tra gli svincolati un difensore, sono ottimista"

01 Set 2026 - 21:19
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"Ci manca il difensore mancino, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare agli obiettivi che avevamo anche per ragioni burocratiche: sono ottimista per cercare qualcosa di utile tra gli svincolati": così il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, su un possibile innesto nel reparto arretrato a parametro zero. Per la squadra di Ignazio Abate c'è la gara di Coppa Italia contro il Monza: "E' una competizione cui teniamo, vogliamo andare avanti - assicura il dirigente granata ai microfoni di Mediaset durante il pre-partita dei sedicesimi di finale - e in campionato non siamo partiti bene: il calcio non da tempo, ma se si vuole cambiare bisogna seguire un percorso ed essere anche fortunati".

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