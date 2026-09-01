Atalanta, l'ultimo colpo è in porta: ecco Pompei dal Cosenza

L'ultimo acquisto del calciomercato estivo dell'Atalanta è il terzo portiere che prende il posto di Paolo Vismara, ceduto alla Juve Stabia riservandosi il diritto al riacquisto. Il club bergamasco ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Thomas Pompei dal Cosenza Calcio. Nato il 4 luglio 2006 a San Benedetto del Tronto, il ventenne portiere si è messo in luce nella scorsa stagione in Serie C, chiusa da titolare dal febbraio fino ai playoff con 6 clean sheet su 15 presenze. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Jonathan, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra", chiude il comunicato ufficiale.