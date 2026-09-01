David all'Atletico Madrid, è ufficiale: i dettagli della formula comunicati dai bianconeri

Jonathan David lascia la Juve e firma con l'Atletico Madrid. Con una nota ufficiale il club bianconero ha svelato i dettagli sulla formula dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David - si legge -. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi.