TORINO, OFFERTA AL NAPOLI PER MARIO RUI E VERDI

02/07/2019

Il Torino insiste per Mario Rui e Verdi. Secondo il napoletano "Si gonfia la rete", il presidente granata Urbano Cairo avrebbe offerto al Napoli 30 milioni complessivi per i due giocatori. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, ma la cifra è presa in debita considerazione da De Laurentiis e l'affare ha quindi buoni margini di riuscita.