Assente contro il Wolverhampton nella gara persa dal Torino ieri sera, Nicolas Nkoulou resta un caso aperto per i granata. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore camerunese continuerà a lavorare separato dal resto della squadra, con un preparatore messo a disposizione della società, in orari diversi dal resto dei compagni. Nkoulou ai margini, dunque, in attesa del pentimento: a tre giorni dalla chiusura del mercato, su di lui c'è la Roma, ma per l'ex ds granata Petrachi si parte da 30 milioni di euro. Non pochi. E così, se il giocatore dovesse rimanere all'ombra della Mole, da martedì si inizierebbe a lavorare alla ricomposizione della frattura col club e con lo spogliatoio.

Tempo reale venerdì 30 agosto