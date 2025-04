Tuttomercatoweb analizza il bilancio del Torino ed elenca i costi reali dei rinforzi arrivati in estate: Che Adams è stato pagato 1,5 milioni di euro (presumibilmente di commissioni visto che è arrivato come parametro zero), Saul Coco è stato pagato 8,2 milioni, Maripan 4,6 milioni, Walukiewicz 4,7 milioni e Masina un milione.