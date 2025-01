Torino, Cairo: "Vogliamo dare rinforzi a Vanoli"

"Stiamo lavorando e vogliamo fare le cose rapidamente, da parte nostra volontà di dare rinforzi al mister. Più difficile trattare con Rama o fare il mercato a gennaio? Rama è un osso duro, il mercato di gennaio è un mercato dove c'è voglia di fare quello che serve per rinforzare la squadra. Poi non è sempre conciliabile con quello che gli altri vogliono fare". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della presentazione del Giro d'Italia numero 108 parla del mercato granata. Poi una battuta sul derby contro la Juventus che, al numero uno del Torino, è "piaciuto, giocato con grinta giusta e con la giusta voglia di vincere, dando tutto. È importante farlo sempre, in un derby ancora di più. Abbiamo cercato di dare motivazioni già facendo venire Ciccio Graziani a parlare con la squadra", conclude Cairo.