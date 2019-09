"Mazzarri è molto bravo, un grande allenatore, scrupoloso, attento ai dettagli. Credo sia il momento giusto per il rinnovo". Queste le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, che in campionato si gode la vetta della classifica, ma raccomanda a tutti di "restare con i piedi per terra". Parole di elogio anche per il neo acquisto in casa granata Simone Verdi: "È un giocatore importante, in un Torino già molto forte sarà un valore aggiunto".